В больнице Тарко-Сале появится молельная комната

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-17T15:29:04+03:00

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Руководство центральной городской больницы Тарко-Сале по просьбе ямальцев организует на территории лечебного учреждения специальное помещение для религиозных пациентов. Сейчас решается вопрос с помещением внутри больницы для молельной комнаты. Она расположится в здании хирургическо-гинекологического корпуса ЦРБ.

Вопросы по оснащению молельной комнаты обсуждаются с настоятелем местного храма протоиереем Алексеем Падылиным. Шесть квадратных метров должно хватить верующим пациентам для совершения богослужения. Внутри будет размещена необходимая атрибутика для проведения религиозных таинств, на стенах развесят иконы.

Передача помещения в безвозмездное пользование местной религиозной организации – православному приходу храма в честь святителя Николая Чудотворца города Тарко-Сале станет возможной после оформления необходимых юридических документов в соответствие с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU