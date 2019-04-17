СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-17T15:18:12+03:00

В Пуровском районе в 2020 году откроют три новых детсада Фото: правительство ЯНАО

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Строительство детсадов в Пуровском районе в рамках муниципально-частного партнёрства идёт по графику. Два детсада Тарко-Сале на улицах Строителей и Сеноманской и один в Пурпе примут по 240 воспитанников каждый.

Замгубернатора Ямала Андрей Воронов в рамках рабочей поездки по муниципалитетам региона ознакомился с ходом строительства жилья и социальных объектов в Пуровском районе.

Строительство садиков планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение Президента РФ и обеспечить доступность дошкольного образования на территории муниципалитета для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

Исполнение Президентского указа находится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова. Побывав на всех трёх стройплощадках, замгубернатора отметил, что все работы идут по графику, никаких нареканий ни к партнёрам, ни к муниципалитету нет.

Напомним, наряду с дошкольными учреждениями, возводимыми в рамках МЧП, в районе приступают к строительству нового детсада на 140 мест в Самбурге. Объект включён в окружную адресную инвестиционную программу. Новое современное дошкольное учреждение в селе также планируют возвести до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU