Жительнице Салехарда мошенники не дали улететь в отпуск

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-17T15:07:09+03:00

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В Салехарде возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Женщина в сети Интернет 7 апреля забронировала авиабилеты, оплатив их стоимость со своей банковской карты. После она узнала, что оплата якобы не производилась, хотя 45 тысяч рублей с банковской карты списаны.

Северянка обратилась с заявлением в полицию. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции просят граждан воздержаться от покупок на сомнительных интернет-сайтах, не сообщать посторонним личные данные: номер и код своей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU