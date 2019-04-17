На Ямале тренируются ликвидировать последствия паводка

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-17T14:39:41+03:00

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На Ямале продолжается Всероссийское командно-штабное учение, старт которому дан 16 апреля главой МЧС России Евгением Зиничевым. В соответствии с легендой учения, в результате аномально высоких среднесуточных температур и интенсивного снеготаяния в реке Пур произошёл резкий подъём уровня воды выше критической отметки. Это привело к подтоплению посёлка Уренгой Пуровского района.

Как отмечают специалисты, муниципальные спасательные службы своевременно оповестили население, провели заседание комиссии по ЧС, организовали мониторинг паводковой обстановки, после этого развернули пункты сбора эвакуируемого населения, пункты питания и вещевого снабжения, сообщили в правительстве ЯНАО.

Проведён общий сбор личного состава спасательных служб и техники. Участники учений оказали экстренную помощь условному пострадавшему. Организованы мероприятия по восстановлению и наращиванию защитной дамбы и обеспечению общественного порядка в зоне ЧС.

Как сообщил руководитель окружного профильного ведомства Владимир Власов, в заключительный день учений, 18 апреля, будут отрабатываться вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU