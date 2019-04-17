2019-04-17T14:13:39+03:00
Общество

В Салехарде на семинаре-совещании УрФО обсудят главное в молодёжной политике

Для участников организуют тренинги и работу в проектных группах
Анна Полякова
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Салехард примет семинар-совещание УрФО представителей молодёжной политики. Его с 19 по 21 апреля проведет Росмолодёжь. Ранее серия подобных мероприятий уже прошла в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. Проводятся они для формирования единой повестки молодёжной политики на территории субъектов России, а также для внедрения проектного управления.

Участие в семинаре примут около 60 человек из всех регионов Уральского федерального округа. В образовательную программу войдут площадки для обмена опытом, тренинги и работа в проектных группах.

Специалисты обсудят основную тему «Актуальные проекты государственной молодёжной политики в 2019 году». Также в двухдневной повестке – поддержка волонтёрского движения, грантовая кампания-2019, российское движение школьников, ключевые события «Года театра» в сфере молодёжной политики, национальная лига студенческих клубов

ИСТОЧНИК KP.RU

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