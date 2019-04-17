Ямальца, оставившего детей без денег, отправят на исправительные работы

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-17T13:49:27+03:00

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Алиментщика, оставившего детей без средств к существованию, привлекли к уголовной ответственности.

На основании решения Ямальского районного суда он был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако на протяжении восьми месяцев игнорировал эту обязанность. При этом он неофициально подрабатывал, но скрыл данный факт от судебного пристава-исполнителя, чтобы алименты не платить.

Самостоятельно материальную помощь несовершеннолетним также не оказывал. Состояние здоровья позволяет ему осуществлять трудовую деятельность, но и в центр занятости населения для поиска подходящей работы не обращался.

Его уже привлекали к административной ответственности, однако наказание его ничему не научило. Последующая неуплата влечет уже уголовную ответственность. Между тем, уголовно-правовая оценка его действиям судебным приставом-исполнителем длительный период времени не давалась, за что служитель закона привлечен к дисциплинарной ответственности.

В результате суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ. При этом наказание не освобождает нерадивого родителя от уплаты алиментов. При уклонении от исполнения приговора наказанием может быть заменено на реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU