2019-04-17T13:15:21+03:00
Общество

Девять скорых приобретет Ямал для помощи пострадавшим в ДТП

Ими оснастят медучреждения вблизи основных автотрасс
Анна Полякова
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Девять скорых приобретет Ямал для помощи пострадавшим в ДТПДевять скорых приобретет Ямал для помощи пострадавшим в ДТПФото: Ольга Крыльцова
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Ямал планирует закупить девять автомобилей класса «С» для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в ДТП. Приобретение входит в планы по реализации регионального проекта, который исполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Руководитель федерального проекта, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и руководитель регионального проекта – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции ЯНАО Андрей Копырин заключили соглашение о взаимодействии между министерством и регионом.

Новым спецтранспортом оснастят медучреждения, находящиеся вблизи основных автотрасс округа. До конца 2020 года автомобили поступят в Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Надым, Лабытнанги, Салехард, а также посёлок Тазовский и село Аксарка.

Соглашение, напомним, предусматривает проведение на территории региона мониторинга показателей федерального проекта. Продолжится работа по подготовке и проведению информационно-просветительских и организационно-массовых мероприятий с детьми и их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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