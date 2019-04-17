Девять скорых приобретет Ямал для помощи пострадавшим в ДТП
Ямал планирует закупить девять автомобилей класса «С» для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в ДТП. Приобретение входит в планы по реализации регионального проекта, который исполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Руководитель федерального проекта, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и руководитель регионального проекта – директор департамента по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции ЯНАО Андрей Копырин заключили соглашение о взаимодействии между министерством и регионом.
Новым спецтранспортом оснастят медучреждения, находящиеся вблизи основных автотрасс округа. До конца 2020 года автомобили поступят в Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Надым, Лабытнанги, Салехард, а также посёлок Тазовский и село Аксарка.
Соглашение, напомним, предусматривает проведение на территории региона мониторинга показателей федерального проекта. Продолжится работа по подготовке и проведению информационно-просветительских и организационно-массовых мероприятий с детьми и их родителями по обеспечению безопасного поведения на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU