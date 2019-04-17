СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-17T12:46:15+03:00

На Ямале судят мужчину, который порезал приятеля и выбросил в подъезд умирать Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Тазовском районе будут судить 39-летнего местного жителя, от рук которого погиб его приятель. Его обвиняют сразу по двум статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Причинение смерти по неосторожности».

Дружеские посиделки закончились кровопролитием в октябре 2018 года. Во время застолья между мужчинами 1980 и 1991 г.р. произошел конфликт. Старший товарищ избил молодого собутыльника и 7 раз ударил кухонным ножом.

После этого он вынес раненого гостя в подъезд жилого дома, положил его на лестничной площадке первого этажа и выбросил в подъезд его верхнюю одежду. Мужчина полагал, что тот сам оденется и покинет подъезд. Однако истекающий кровью был в состоянии тяжелого опьянения и не мог даже пошевелиться. Молодой человек скончался. Экспертиза установила, что он умер в результате общего переохлаждения организма.

Дело ушло в суд для рассмотрения по существу. За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU