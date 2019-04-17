2019-04-17T11:54:59+03:00
Общество

Новый Уренгой избавят от снега до наступления тепла

Холодная погода продержится до конца апреля
Анна Полякова
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Новый Уренгой избавят от снега до наступления тепла Фото: newurengoy.ruНовый Уренгой избавят от снега до наступления тепла Фото: newurengoy.ru
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Власти Нового Уренгоя пообещали до наступления тепла весь снег из города вывезти. По прогнозам синоптиков – холодная и снежная погода продержится до конца апреля.

Работу дорожников глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и и.о. прокурора города Сергей Афонин.

Сейчас работы проводятся круглосуточно, особенно после снегопадов и метелей. Снег из микрорайонов стараются вывозить сразу после очистки, однако, по некоторым адресам образуют временные накопители.

Снега в накопителях за зиму набралось очень много. Так, например, в южной части города гора уже – с 8-этажный дом. С осени с городских дворов и улиц уже вывезено 4,5 млн. кубометров. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

- Готовимся к весне, к теплой погоде и лужам. Чтобы не допустить подтопления, будем задействовать для вывоза снега из микрорайонов и технику городских предприятий, - сообщил глава города в своем инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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