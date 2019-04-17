2019-04-17T11:22:36+03:00
Экономика

Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду

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Более 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-кодуБолее 300 компаний юга Тюменской области принимают оплату по QR-коду
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Тюменское отделение Сбербанка реализовало сервис оплаты услуг по QR-коду с более чем 300 организациями г. Тюмени и юга Тюменской области. Данный сервис используется службами ЖКХ, государственными и муниципальными учреждениями для выставления квитанций с QR-кодом на оплату коммунальных услуг, госпошлин, услуг дошкольного и дополнительного образования и прочих услуг.

Для проведения такого платежа не нужно искать шаблоны и вводить большое количество данных, достаточно поднести QR-код на квитанции к сканеру устройства самообслуживания. Воспользоваться сервисом можно как при оплате наличными денежными средствами, так и используя банковскую карту.

При оплате через Сбербанк Онлайн необходимо навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить оплату. При сканировании вся информация о платеже подтягивается автоматически.

«Благодаря новому сервису клиенты могут оплачивать услуги быстрее и удобнее. Использование QR-кода позволяет поставщикам услуг повысить собираемость платежей, а банку сократить трудозатраты и количество ошибок при совершении операций», – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – Управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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