2019-04-17T11:20:13+03:00
Общество

Салехардцы высказали предложения по благоустройству «Лебяжьего озера»

Наиболее интересные идеи учтут при подготовке проекта
Анна Полякова
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Салехардцы высказали предложения по благоустройству «Лебяжьего озера» Фото: salekhard.orgСалехардцы высказали предложения по благоустройству «Лебяжьего озера» Фото: salekhard.org
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В Салехарде в 2020 году планируют благоустроить набережную «Лебяжьего озера». Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Свои идеи по ее благоустройству горожане высказывали на портале «Живем на Севере». Они рассказали, что, по их мнению, должно появиться на прилегающей к озеру территории. Идеи поступили самые разнообразные: от набережной в эко-стиле с деревянными помостами, лавочками, клумбами и кормушками для птиц - до парка аттракционов.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, некоторые салехардцы хотят, чтобы у озера организовали летнее кафе и понтонный бассейн на солнечных батареях под открытым небом.

Кому-то хочется ярких акцентов в виде большой надувной утки ярко-желтого цвета. Другие мечтают об уличных тренажерах и дорожках для прогулок и пробежек. Однако все сходятся в мнении, что, в первую очередь, необходимо произвести очистку самого озера.

В мэрии пообещали, что все идеи жителей будут переданы разработчику дизайн-проекта, наиболее интересные идеи учтут при подготовке проекта. Готовый дизайн-проект будет передан на рассмотрение общественной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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