В Красноселькупском районе судят мужчину, который ударил полицейского кулаком в лицо
Дебошира задержали за совершение административных правонарушений
В Красноселькупском районе судят мужчину, который ударил полицейского кулаком в лицо Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе местного жителя подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел днем 6 марта, когда пьяного мужчину доставили в отделение полиции за совершение административных правонарушений. Дебошир, выражая свое недовольство, ударил кулаком по лицу сотруднику полиции.
- Своими действиями подозреваемый причинил потерпевшему телесное повреждение в виде кровоподтека, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
Следователи еще проводят продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU