СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-17T11:01:11+03:00

В Красноселькупском районе судят мужчину, который ударил полицейского кулаком в лицо Фото: pixabay.com

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В Красноселькупском районе местного жителя подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел днем 6 марта, когда пьяного мужчину доставили в отделение полиции за совершение административных правонарушений. Дебошир, выражая свое недовольство, ударил кулаком по лицу сотруднику полиции.

- Своими действиями подозреваемый причинил потерпевшему телесное повреждение в виде кровоподтека, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Следователи еще проводят продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU