2019-04-17T09:53:45+03:00
Экономика

Ямал выделит дополнительные средства для строек Губкинского

Особое внимание – графикам выполнения работ и их качеству
Анна Полякова
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Ямал выделит дополнительные средства для строек Губкинского Фото: правительство ЯНАОЯмал выделит дополнительные средства для строек Губкинского Фото: правительство ЯНАО
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В Губкинском увеличат объёмы строительства домов и переселения из аварийного и ветхого жилья. Для этого Ямал готов выделить дополнительные средства. Об этом заявил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов, который вместе с главой города Андреем Гараниным проверил местные стройплощадки.

- Есть все основания полагать, что тот застоявшийся вопрос по ветхому жилью сдвинется с мертвой точки, и люди начнут переезжать в нормальные комфортные условия, - отметил Андрей Воронов.

Стройка в городе заметно оживилась – возводят 11 жилых домов. Первый – на 90 квартир во 2-м микрорайоне – введут в эксплуатацию уже в этом году. Особое внимание – графикам выполнения работ и их качеству; в эти дома будут переселять людей из аварийного жилья.

Сроки переселения – до 2025 года. Задача, поставленная губернатором, выполнима, считает Андрей Воронов: в городе работают надёжные застройщики, работы выполняются в срок, а их качество – на постоянном контроле местных властей. Поэтому округ принял решение увеличить объёмы переселения в Губкинском.

Побывал замгубернатора и на стройке первого в городе арендного дома на 24 квартиры. Его сдадут в скором времени. Темпы работ проверили также в 1-м и 6-м микрорайонах. Здесь уже началось строительство детских садов в рамках муниципально-частного партнёрства.

В детсаду «Умка» отделочные работы завершены Фото: правительство ЯНАО

В детсаду «Умка» отделочные работы завершены Фото: правительство ЯНАО

В детсаду «Умка» отделочные работы завершены. В этом году учреждение откроет двери для дошколят. А на 2020 год намечена сдача школы №5, где, кстати, будет своя телестудия, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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