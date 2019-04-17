Восемь пожарных пытались спасти полыхающий «КамАЗ» в Пуровском районе
В результате ЧП автомобиль сгорел полностью
Восемь пожарных пытались спасти полыхающий «КамАЗ» в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:
В Пуровском районе вечером 16 апреля полыхал «КамАЗ». Сообщение о возгорании автомобиля на межпромысловой трассе поступило в 20:09 местного времени.
Сорок минут потребовалось огнеборцам, чтобы пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники МЧС.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU