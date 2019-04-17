2019-04-17T09:39:20+03:00
Происшествия

Восемь пожарных пытались спасти полыхающий «КамАЗ» в Пуровском районе

В результате ЧП автомобиль сгорел полностью
Анна Полякова
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Восемь пожарных пытались спасти полыхающий «КамАЗ» в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ruВосемь пожарных пытались спасти полыхающий «КамАЗ» в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Пуровском районе вечером 16 апреля полыхал «КамАЗ». Сообщение о возгорании автомобиля на межпромысловой трассе поступило в 20:09 местного времени.

Сорок минут потребовалось огнеборцам, чтобы пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники МЧС.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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