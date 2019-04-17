На трассе Сургут-Салехард во время обгона перевернулась «Лада»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-17T09:33:53+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии на 309 км трассы Сургут-Салехард пострадала женщина. Авария произошла 07 часов 25 минут 16 апреля. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, во время обгона «Лада Гранта» не удержалась на дорожном полотне и вылетела в кювет, перевернувшись. В результате ДТП пассажир легковушки была госпитализирована.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых травму получил один человек. С начала 2019 года в 1581 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 163 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU