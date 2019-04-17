Ямальских участников ОПГ за сбыт «синтетики» приговорили к длительным срокам

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-17T09:22:38+03:00

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На Ямале участникам организованной группы, пытавшимся сбыть крупную партию синтетического наркотика, зачитали приговор.

С использованием сети Интернет группировка орудовала на территории Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Это четверо граждан в возрасте от 22 до 47 лет. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 2 килограммов синтетического наркотического средства.

Сотрудниками органов внутренних дел были собраны материалы, которые доказали вину членов группы и организованный характер их деятельности.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, надымский районный суд вынес обвинительный приговор, фигурантам назначены наказания, предусматривающие длительные сроки лишения свободы: 12 лет 6 месяцев, 8 лет, 10 лет, 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU