Ямальских участников ОПГ за сбыт «синтетики» приговорили к длительным срокам
На Ямале участникам организованной группы, пытавшимся сбыть крупную партию синтетического наркотика, зачитали приговор.
С использованием сети Интернет группировка орудовала на территории Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Это четверо граждан в возрасте от 22 до 47 лет. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 2 килограммов синтетического наркотического средства.
Сотрудниками органов внутренних дел были собраны материалы, которые доказали вину членов группы и организованный характер их деятельности.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, надымский районный суд вынес обвинительный приговор, фигурантам назначены наказания, предусматривающие длительные сроки лишения свободы: 12 лет 6 месяцев, 8 лет, 10 лет, 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU