На Ямале в разы снизили административную нагрузку на добросовестных бизнесменов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-17T09:59:46+03:00

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Около трёхсот проверок провел департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в течение 2018 года. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Сократить контроль удалось благодаря нововведению. Оно предполагает снижение количества плановых проверок там, где риск нарушений меньше, при этом категории риска могут снизить и для тех природопользователей, кто добросовестно соблюдает требования действующего законодательства.

В результате основные нарушения выявлены в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и охраны недр местного значения.

Для регионального надзора на сегодняшний день к определённой категории риска отнесены более 800 объектов – это производственные объекты, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты.

Всего же на территории округа региональному надзору подлежит деятельность свыше 26 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам подобных мероприятий, без проведения проверок, в 2018 году выявлено 341 нарушение природоохранного законодательства.

По выявленным нарушениям в отношении виновных лиц применены санкции в виде административных штрафов на общую сумму 16,2 млн рублей. Большая часть штрафов уплачена в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU