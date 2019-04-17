2019-04-17T08:44:14+03:00
Общество

На Ямале три зимника закрыты из-за ухудшения погоды

Проезд по автодорогам запрещен до особого распоряжения
Анна Полякова
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На Ямале три зимника закрыты из-за ухудшения погоды Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйстваНа Ямале три зимника закрыты из-за ухудшения погоды Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства
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На Ямале 17 апреля действует только один зимник. С 09-30 открыто движение на сезонной автодороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы» в следующем режиме. Днем на трассу пропускают машины повышенной проходимости не тяжелее 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 транспорт повышенной проходимости до 30 тонн.

На трассах Уренгой — Красноселькуп, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и СалехардНадым сейчас сильный ветер северо-восточного, северного с переходом на южное направление с порывами от 7-12 метров в секунду. Местами его скорость достигает 15-20 метров в секунду. В отдельных районах снег и метель. Температура воздуха днем от -7 до -12 градусов, местами до -17 градусов. Проезд по автодорогам запрещен до особого распоряжения.

Напомним, участок «Азовы — Теги» закрыт для всех до следующего сезонан, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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