2019-04-17T08:13:24+03:00
Общество

Уренгойцы встали на «Ямальскую лыжню» с олимпийскими призерами

На старте участникам пришлось выстраиваться в несколько рядов
Анна Полякова
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В Уренгое прошла «Ямальская лыжня». Почетными гостями соревнований стали четырехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Николай Круглов и заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов.

Порядка сотни ямальцев из других муниципалитетов приехали в Уренгой Пуровского района, чтобы вместе с именитыми спортсменами принять участие в соревнованиях. На старте участникам пришлось выстраиваться в несколько рядов. Соревноваться с участниками забега профессиональные спортсмены не стали, но спортивного азарта гонке добавили.

Чемпионы проехали по трассе вместе с каждым забегом. Прямо по ходу они поддерживали ребят, исправляли их ошибки в катании. Таким необычным образом прошел мастер-класс от профессионалов самого высокого уровня, сообщает администрация Пуровского района.

Победителей определили в каждом забеге и в каждой возрастной категории. Мероприятие завершили церемонией награждения и автограф-сессией. Тысячи фотовспышек и сотни подписанных карточек не утомили гостей. А ямальскую погоду звездные спортсмены и вовсе назвали идеальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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