СЕГОДНЯ 05:20 2019-04-17T05:20:40+03:00

Погода на Ямале 17 апреля: усиление ветра ожидается на юго-востоке региона Фото: 89.mchs.gov.ru

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В среду, 17 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -11 градусов, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер западных направлений 4 м/с.

В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день, ветер северный 14 м/с с порывами до 21 м/с.

В Новом Уренгое - 16 градусов, переменная облачность, небольшой снег пройдет только утром, ветер северный 12 м/с.

В Надыме -13 градусов, облачно, кратковременный снег пройдет во второй половине дня, ветер северный 11 м/с.

В Губкинском -14 градусов, пасмурно, кратковременный снег - днем, ветер северный 14 с порывами до 20 м/с.

В Тарко-Сале -14 градусов, пасмурно, снегопад, ветер северный 11 м/с.

В Муравленко -14 градусов, облачно, днем – без осадков, северный ветер 14 с порывами до 20 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, небольшой снег – во второй половине дня, ветер западный 4 м/с

Напомним, накануне штормовые ветра буйствовали в районе Салехарда и Лабытнанги. Непогода добавила хлопот коммунальным службам. Обшивка зданий, шифер, дорожные знаки не выдержали натиска стихии.

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ИСТОЧНИК KP.RU