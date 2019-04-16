2019-04-16T16:05:22+03:00
Общество

Последствия непогоды в Салехарде будут устранены

Ущерб будет оценен после того, как наладится погода
Анна Полякова
Поделиться:
Последствия непогоды в Салехарде будут устранены Фото: Администрация СалехардаПоследствия непогоды в Салехарде будут устранены Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

Сильный, порывистый ветер добавил хлопот коммунальным службам Салехарде. Обшивка зданий, шифер, дорожные знаки не выдержали натиска стихии. На территории города уже зафиксировано 4 таких случая. В администрации города пообещали, что после того, как погода установится, будет произведен объезд по городу для фиксации всех повреждений.

- Все оборванные куски материалов собраны, после того как наладится погода – будет оценен причиненный ущерб и устранены все последствия негативного влияния погоды, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента городского хозяйства Администрации города Анатолий Рогожников. Все службы по-прежнему находятся в аварийной готовности

Жителей города просят соблюдать осторожность и по возможности сократить время пребывания на улице. Обращаем ваше внимание, что при сильном ветре не рекомендуется прятаться у стен домов и зданий, следует обращать повышенное внимание на вывески и рекламные щиты. В случае срыва легких конструкций, они могут нанести вред здоровью и транспортным средствам. В случае необходимости обращаться в ЕДДС по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надымчанам будут платить за данные о не вывезенном мусоре
На Ямале возросло количество заболевших ОРВИ и гриппом
В Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублей
Движение по ямальским дорогам после метели возобновляется
Сайт-мошенник выманил у новоуренгойца больше десяти тысяч рублей
Надымчанина отправили в колонию за спаивание девочки
На Ямале завершилась весенняя вакцинация от сибирской язвы
В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж в квартире
Ямал участвует во Всероссийских учениях по ликвидации последствий ЧС
На Ямале будут судить подростка, который пытался зарубить владельца снегохода
В Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку
Полицейские Ноябрьска прикрыли наркопритон
Из-за апрельского мороза в салехардских школах отменили уроки
Ямальские дорожники и общественники договорились в рамках нацпроекта
На Ямале из-за штормового ветра закрыли все зимники
На Ямале проверяют защищённость городов и посёлков от лесных пожаров
Погода на Ямале 16 апреля: порывы ветра могут достигать 28 м/с
Оленеводам из Панаевска рассказали о том, как стать предпринимателями
В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцов
На Ямале оценили готовность к прохождению паводка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора
В Салехарде обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде
Новоуренгоец остался без денег, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете
Мерзлотоведы разгадывают ямальские «Криосферные ребусы»
Ямальские волейболисты вернулись домой на матч четвертьфинала чемпионата России
После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки