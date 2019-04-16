Последствия непогоды в Салехарде будут устранены

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-16T16:05:22+03:00

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Сильный, порывистый ветер добавил хлопот коммунальным службам Салехарде. Обшивка зданий, шифер, дорожные знаки не выдержали натиска стихии. На территории города уже зафиксировано 4 таких случая. В администрации города пообещали, что после того, как погода установится, будет произведен объезд по городу для фиксации всех повреждений.

- Все оборванные куски материалов собраны, после того как наладится погода – будет оценен причиненный ущерб и устранены все последствия негативного влияния погоды, - прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента городского хозяйства Администрации города Анатолий Рогожников. Все службы по-прежнему находятся в аварийной готовности

Жителей города просят соблюдать осторожность и по возможности сократить время пребывания на улице. Обращаем ваше внимание, что при сильном ветре не рекомендуется прятаться у стен домов и зданий, следует обращать повышенное внимание на вывески и рекламные щиты. В случае срыва легких конструкций, они могут нанести вред здоровью и транспортным средствам. В случае необходимости обращаться в ЕДДС по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU