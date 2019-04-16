2019-04-16T15:51:39+03:00
Общество

Надымчанам будут платить за данные о не вывезенном мусоре

Информацию о нарушениях будут проверять
Анна Полякова
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Надымчанам обещают вознаграждение за информацию о не вывезенном мусоре. Его получат авторы первых десяти сообщений, пояснили в администрации района. Об этом сообщил исполнительный директор Регионального оператора по обращению с ТКО Александр Прибылев.

В случае, если полученная информация подтвердится и при этом будет установлено нарушение графика вывоза перевозчиком, ведь не все площадки разгружаются каждый день, будет выплачен подарок в размере одной тысячи рублей.

Информация принимается до 30 апреля. В сообщении необходимо указать адрес контейнерной площадки, дату, когда мусор не был вывезен в течение суток. Отмечается, что это касается только отходов в контейнерах, а не «крупногабарита». Сообщения принимают в Viber или What’s app на номер +7 922 098 00 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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