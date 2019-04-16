2019-04-16T15:35:30+03:00
Общество

На Ямале возросло количество заболевших ОРВИ и гриппом

Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 13,9%
Анна Полякова
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На Ямале возросло количество заболевших ОРВИ и гриппомНа Ямале возросло количество заболевших ОРВИ и гриппомФото: Ольга Крыльцова
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В медучреждения Ямала за минувшую неделю с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5123 человека. За семь дней число заболевших увеличилось на 330 человек.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 13,9% и составил 95,1 случаев на 10 тысяч населения. За этот период госпитализировано 123 человека, в основном это малыши до двух лет – таких 57 пациентов.

Лабораторно подтверждено 92 случая гриппа. В 24 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1)2009, в трех пробах выделен вирус гриппа А (H3N2), в 23 – РС вирусы, в двух пробах – параприпп (1,3), в 40 – другие.

84 человека обратились с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 1,6 случая на 10 тысяч населения, госпитализировано 80 человек. Наибольшее число заболевших в возрастной группе 40-64 года – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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