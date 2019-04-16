СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-16T15:04:34+03:00

В Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое индивидуальный предприниматель подозревается в полной невыплате зарплаты работникам. На него завели уголовное дело.

По данным следствия, он не выделил необходимое количество денежных средств для своевременного и соразмерного погашения задолженности по зарплате, при этом он имел реальную финансовую возможность расплатиться с сотрудниками. Общая сумма долга составила 178 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следователи устанавливают имущество подозреваемого для возмещения причиненного вреда потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU