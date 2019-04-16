2019-04-16T15:04:34+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублей

Следователи устанавливают имущество предпринимателя
Анна Полякова
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В Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублейВ Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое индивидуальный предприниматель подозревается в полной невыплате зарплаты работникам. На него завели уголовное дело.

По данным следствия, он не выделил необходимое количество денежных средств для своевременного и соразмерного погашения задолженности по зарплате, при этом он имел реальную финансовую возможность расплатиться с сотрудниками. Общая сумма долга составила 178 тысяч рублей.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следователи устанавливают имущество подозреваемого для возмещения причиненного вреда потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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