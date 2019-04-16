2019-04-16T14:26:37+03:00
Происшествия

Сайт-мошенник выманил у новоуренгойца больше десяти тысяч рублей

Мужчина пытался купить авиабилеты
Анна Полякова
Поделиться:
Сайт-мошенник выманил у новоуренгойца больше десяти тысяч рублейСайт-мошенник выманил у новоуренгойца больше десяти тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Житель Нового Уренгоя пытался купить авиабилеты, оформив заявку на сайте. Для оплаты заказа доверчивый северянин ввел данные банковской карты и пароль в смс-сообщении. После этого произошло списание с карты мужчины 10 500 рублей. Однако до настоящего времени электронные билеты не получены, деньги не возвращены.

Жертва обмана обратился в полицию, где рассказал о случившемся. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не совершать покупки в Интернете с непроверенных сайтов и сообществ, беречь свои сбережения и помнить, что, покупая товары или билеты по стоимости на порядок ниже существующей, возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новом Уренгое бизнесмен не выплатил работникам почти 200 тысяч рублей
Движение по ямальским дорогам после метели возобновляется
Надымчанина отправили в колонию за спаивание девочки
На Ямале завершилась весенняя вакцинация от сибирской язвы
В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж в квартире
Ямал участвует во Всероссийских учениях по ликвидации последствий ЧС
На Ямале будут судить подростка, который пытался зарубить владельца снегохода
В Лабытнанги порывистый ветер опрокинул автобусную остановку
Полицейские Ноябрьска прикрыли наркопритон
Из-за апрельского мороза в салехардских школах отменили уроки
Ямальские дорожники и общественники договорились в рамках нацпроекта
На Ямале из-за штормового ветра закрыли все зимники
На Ямале проверяют защищённость городов и посёлков от лесных пожаров
Погода на Ямале 16 апреля: порывы ветра могут достигать 28 м/с
Оленеводам из Панаевска рассказали о том, как стать предпринимателями
В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцов
На Ямале оценили готовность к прохождению паводка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора
В Салехарде обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде
Новоуренгоец остался без денег, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете
Мерзлотоведы разгадывают ямальские «Криосферные ребусы»
Ямальские волейболисты вернулись домой на матч четвертьфинала чемпионата России
После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки