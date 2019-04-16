Сайт-мошенник выманил у новоуренгойца больше десяти тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-16T14:26:37+03:00

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Житель Нового Уренгоя пытался купить авиабилеты, оформив заявку на сайте. Для оплаты заказа доверчивый северянин ввел данные банковской карты и пароль в смс-сообщении. После этого произошло списание с карты мужчины 10 500 рублей. Однако до настоящего времени электронные билеты не получены, деньги не возвращены.

Жертва обмана обратился в полицию, где рассказал о случившемся. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не совершать покупки в Интернете с непроверенных сайтов и сообществ, беречь свои сбережения и помнить, что, покупая товары или билеты по стоимости на порядок ниже существующей, возникает риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU