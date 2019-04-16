2019-04-16T14:02:02+03:00
Происшествия

Надымчанина отправили в колонию за спаивание девочки

О возрасте собутыльницы мужчина знал
Анна Полякова
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Надымчанина отправили в колонию за спаивание девочкиНадымчанина отправили в колонию за спаивание девочкиФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Надыма осудили за вовлечение несовершеннолетней девушки в употребление алкоголя. Мужчина регулярно уговаривал юную северянку выпить с ним. При этом ямалец знал о ее возрасте.

Совместные попойки продолжались в апреле и мае 2018 года. Мужчина осознавал, что своими действиями он приобщает несовершеннолетнюю к систематическому употреблению спиртных напитков.

Уголовное дело возбуждено по требованию городского прокурора после изучения материала проверки, по которому ОМВД России по Надымскому району было принято незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

После этого дознаватель, допустивший нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности. Дело было передано другому полицейскому.

В результате суд признал горожанина виновным. Суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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