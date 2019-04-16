2019-04-16T13:43:29+03:00
Общество

На Ямале завершилась весенняя вакцинация от сибирской язвы

Привито на 30 тысяч оленей больше, чем прошлой весной
Анна Полякова
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На Ямале завершилась весенняя вакцинация от сибирской язвы Фото: правительство ЯНАОНа Ямале завершилась весенняя вакцинация от сибирской язвы Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале во время весенней вакцинации привили 183 тысячи оленей, или треть от годового плана. Всего же в 2019 году запланировано провакцинировать более полумиллиона голов северных оленей. Прививочная кампания проводилась в шести районах округа.

- Мы провакцинировали на 30 тысяч голов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нареканий от оленеводов о поствакцинальных реакциях у животных не было. Остался месяц до начала массового отёла, тогда беспокоить стадо нельзя, - рассказал главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов.

Он напомнил, что вакцинация северных оленей на Ямале проводится абсолютно бесплатно. Одновременно проводится мечение оленей индивидуальными бирками, которые устанавливаются также бесплатно, силами госветслужбы (приобретены за счёт средств автономного округа). На сегодня помечено бирками 120 тысяч оленей, до конца 2019 года бирки получат все общественное поголовье оленей.

Как отметил Евгений Попов, без индивидуального учёта в оленеводстве невозможно развивать страхование животных, принятое во всем мире как гарантия возмещения ущерба на случай непредвиденных обстоятельств.

Параллельно на Ямале в весеннюю вакцинацию против сибирской язвы прививали оленегонных собак против бешенства. Руководитель региональной службы ветеринарии пояснил, что коллеги из соседних субъектов сообщают о сезонных вспышках бешенства среди диких плотоядных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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