В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж в квартире

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-16T13:19:38+03:00

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В Новом Уренгое по подозрению в грабеже задержали 23-летнего мужчину. О происшествии в полиции рассказала местная жительница, которая заявила, что малознакомый мужчина похитил у нее золотую цепочку.

Выяснилось, гость снял с нее золотую цепочку и вышел из квартиры. На просьбы вернуть украшение он не реагировал. Его поймали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

На ранее не судимого мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 4 лет.

Подозреваемый вину признает полностью. Похищенное вернули хозяйке. Оформлен протокол явки с повинной, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU