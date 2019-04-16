В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж в квартире
В Новом Уренгое по подозрению в грабеже задержали 23-летнего мужчину. О происшествии в полиции рассказала местная жительница, которая заявила, что малознакомый мужчина похитил у нее золотую цепочку.
Выяснилось, гость снял с нее золотую цепочку и вышел из квартиры. На просьбы вернуть украшение он не реагировал. Его поймали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
На ранее не судимого мужчину завели уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 4 лет.
Подозреваемый вину признает полностью. Похищенное вернули хозяйке. Оформлен протокол явки с повинной, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU