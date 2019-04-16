Ямал участвует во Всероссийских учениях по ликвидации последствий ЧС

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-16T13:06:24+03:00

Для всех рисков разработаны легенды по наихудшему сценарию развития ситуаций

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В ситуационном центре Ямала в Салехарде 16 апреля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в округе. Рассматривались вопросы по подготовке к весеннему половодью и проведению командно-штабного учения.

Регион принимает участие Всероссийских командно-штабных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем, а также природными пожарами. Тренировки проводит МЧС России.

В тех муниципальных образованиях, где существует угроза паводка и подтоплений, а также природных пожаров, местные власти и подразделения МЧС в ходе тренировки отработают комплекс мер для предотвращения или минимизации этой угрозы.

Для всех рисков разработаны легенды по наихудшему сценарию развития ситуаций. Это позволит реально ценить масштаб и достаточность необходимых ресурсов, сил и средств, которые могут быть задействованы при проведении превентивных, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU