2019-04-16T11:29:10+03:00
Происшествия

На Ямале будут судить подростка, который пытался зарубить владельца снегохода

Мужчина, защищаясь, всадил в парня нож
Анна Полякова
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На Ямале будут судить подростка, который пытался зарубить владельца снегохода Фото: yanao.sledcom.ruНа Ямале будут судить подростка, который пытался зарубить владельца снегохода Фото: yanao.sledcom.ru
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В Приуральском районе перед судом предстанет юноша, который едва не убил водителя снегоболотохода, пытаясь угнать транспорт.

Мужчина занимался перевозкой пассажиров в городе Лабытнанги, когда в августе 2018 года к нему братился 16-летний юноша. Подросток попросил отвезти его к деревне Лаборовая, где, якобы, находится чум его родителей. Парень обманул водителя, так как в действительности живет с родителями–оленеводами в тундре на берегу Карского моря.

По дороге, в 5 километрах от пункта назначения, юноша напал на водителя. Своим складным ножом ранил мужчину в шею, туловище и правую руку. Водитель пытался убежать, однако подросток, схватил топор, который нашел в снегоходе, и ударил по правой руке, сломав плечо.

Юноша пообещал сохранить жизнь раненному водителю, если тот научит его управлять снегоходом. Ямалец в процессе обучения почувствовал, что начинает терять сознание. Тут он заметил, что юноша вновь берется за топор. Тогда, опасаясь за свою жизнь, он первым нанес парню несколько ударов ножом, и оставил его в тундре.

Едва живой мужчина доехал до деревни Лаборовая, где сообщил об инциденте, и попросил местных забрать юношу, которому также требовалась медпомощь. Оба санавиацией были доставлены в окружную больницу.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость парня, который осознавал опасность своих действий и мог руководить ими. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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