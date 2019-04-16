2019-04-16T10:08:11+03:00
Происшествия

Полицейские Ноябрьска прикрыли наркопритон

На хозяйку квартиры завели уголовное дело
Анна Полякова
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Полицейские Ноябрьска прикрыли наркопритонПолицейские Ноябрьска прикрыли наркопритонФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске пресекли деятельность наркопритона. По дозревают в его организации и содержании ранее судимую горожанку 1984 года рождения. Женщина предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам. В ходе личного досмотра по месту жительства в квартире задержанной, где они собирались, изъяты шприцы и приспособления для потребления наркотических средств синтетического происхождения различными способами.

Наркопритон прикрыли оперативные сотрудники ОНК ОМВД России по г. Ноябрьску во время оперативно-розыскных мероприятий.

На хозяйку завели уголовное дело по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведутся следственные действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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