Ямальские дорожники и общественники договорились в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-16T09:02:22+03:00

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, Общественная палата региона и окружная дорожная дирекция договорились о сотрудничестве. Трёхстороннее соглашение подписано 15 апреля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметил директор профильного ведомства Максим Першиков, общественный контроль – ключевая часть проекта.

- Мы рассчитываем, что Общественная палата Ямала поможет нам выстроить канал общения дорожников и пользователей трасс. Я очень надеюсь на плодотворное сотрудничество, - сказал он.

Система контроля, когда общественность и активисты будут помогать следить за ходом ремонта, участвовать в выездных проверках, в приёмке уже готовых участков дорог, позволит достичь наибольшей открытости между обществом и властью. Кроме того, такие условия добавят оперативности и согласованности при решении возникающих вопросов на всех этапах проведения дорожной кампании. В рамках нацпроекта для общественников запланирована серия обучающих семинаров, где специалисты отрасли расскажут об особенностях работ.

- Уверен, что нас ждёт горячее, в хорошем смысле, лето, - добавил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Напомним, Ямал в этом году присоединился к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В числе ключевых задач – приведение в нормативное состояние автодороги Салехард – Лабытнанги, а также улично-дорожная сеть Салехарда и Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU