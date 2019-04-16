СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-16T08:26:09+03:00

На Ямале из-за штормового ветра закрыли все зимники Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале сегодня, 16 апреля, бушует штормовой ветер. Его порывы достигают 26 м/с. В некоторых районах властвует метель.

В связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость, метель закрыт проезд по всем зимникам, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Сезонные трассы «Лабытнанги - Мужи- Азовы – Теги», «Салехард – Надым», «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Уренгой – Красноселькуп» перекрыты.

С 8:30 закрыта для проезда ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. На автодороге «Лабытнанги – Харп» закрыт участок км 7 - км 34, посты ГИБДД выставлены с двух сторон. Кроме того, выставляются наряды ГИБДД в п. Аксарка и на 1331 км автодороги Надым -Салехард для дальнейшего закрытия автодорог.

В аэропорту Салехарда накануне задержаны вертолетные рейсы по маршрутам «Салехард – Яр - Сале – Мыс Каменный - Сеяха» и «Салехард – Салемал Панаевск – Яр-Сале» в связи с метеообстановкой на пути следования.

Вылет рейсов ожидается сегодня в 10:30, в зависимости от погодных условия. Все остальные вылеты выполнены в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU