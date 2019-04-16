На Ямале проверяют защищённость городов и посёлков от лесных пожаров

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-16T07:58:19+03:00

На Ямале анализируют защищённость городов и посёлков от лесных пожаров Фото: 89.mchs.gov.ru

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В этом году на Ямале впервые будет проводиться мониторинг пожарной опасности на землях сельскохозяйственного назначения и запаса: по трём маршрутам протяжённостью 1 608 км. Нововведение связано с обращением к региональной власти органов самоуправления Надымского района.

Об этом заявил замначальника управления противопожарной и спасательной деятельности Зиннур Шарыпов, отметив, что основные усилия сейчас направлены на защиту населённых пунктов от природных пожаров. В Салехарде состоялось заседание общественного совета.

- В настоящее время мы проводим анализ состояния защищённости городов и посёлков от лесных пожаров. Для этого задействованы ресурсы Единой картографической системы округа, - отметил Зиннур Шарыпов.

По его словам, особое внимание при этом уделяется противопожарным разрывам, минерализованным полосам, а также предупреждению возможного распространения огня.

Для усиления защиты населённых пунктов планируется привлекать добровольную пожарную охрану. Сегодня в муниципальных районах зарегистрировано 46 подразделений, объединяющих 354 человека. Созданы также 145 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных профилактических групп, утверждён график их работы. Всего на борьбу с лесными пожарами сводным планом предусмотрено привлечение 615 человек, включая более 100 руководителей тушения лесных пожаров, из них 15 лётчиков-наблюдателей.

Заключены госконтракты на привлечение авиации для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на данных категориях земель на сумму 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU