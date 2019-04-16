СЕГОДНЯ 05:15 2019-04-16T05:15:39+03:00

Погода на Ямале 16 апреля: порывы ветра могут достигать 28 м/с Фото: 89.mchs.gov.ru

Ямальцев просят быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период

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16 апреля по данным синоптиков на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается ветер с порывами до 28 м/сек, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Во вторник, 16 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -12 градуса, пасмурно, днем пройдет небольшой снег, ветер северный 19 с порывами до 28 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, снег пройдет утром и вечером, ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое - 12 градусов, пасмурно, снегопад, ветер северо-восточный 10 с порывами до 15 м/с.

В Надыме -5 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня, ветер северо-восточный 11 м/с.

В Губкинском -6 градусов, пасмурно, снегопад, ветер северо-восточный 2 м/с.

В Тарко-Сале -8 градусов, пасмурно, снегопад, ветер восточный 6-13 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурно, слабый снег – во второй половине дня, северо-западный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, переменная облачность, небольшой снег - в первой половине дня, ветер северный 17 с порывами до 26 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU