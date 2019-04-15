СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-15T16:18:23+03:00

Оленеводам из Панаевска рассказали о том, как стать предпринимателями Фото: правительство ЯНАО

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В селе Панаевск Ямальского района специалисты Центра поддержки предпринимательства Ямала провели для оленеводов семинар-тренинг. Тундровиков учат создавать и развивать крестьянские и фермерские хозяйства. В нём участвовали оленеводы, заинтересованные в развитии традиционных и новых технологий оленеводства.

Участникам рассказали о способах учёта личных и корпоративных финансов, планировании финансовых решений. Будущих предпринимателей предупредили о самых распространённых ошибках ведения малого и среднего бизнеса. Тундровикам объяснили, как происходит регистрация частных оленеводческих предприятий. На конкретных успешных примерах им показали, что соблюдение необходимых юридических тонкостей в оленеводстве – это не так сложно.

Особое внимание было уделено крестьянским хозяйствам и формам их объединения в сельскохозяйственные кооперативы.

Участниками тренинга стали более 20 оленеводов. В планах ямальского Центра поддержки предпринимательства – продолжить серию тренингов и семинаров для предпринимателей из отдалённых населённых пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU