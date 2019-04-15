2019-04-15T15:44:18+03:00
Происшествия

В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцов

Аферистка ловко крутила в руках купюру достоинством 5 тысяч рублей
Анна Полякова
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В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцовВ новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцовФото: Ольга Крыльцова
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Новоуренгойские полицейские задержали аферистку, промышлявшую в магазинах. Она ловко обманывала продавцов. На кассе дама демонстрировала в руках купюру достоинством 5 тысяч рублей, после чего, отвлекая сотрудников магазинов, забирала товар и сдачу, при этом не расплачивалась за товар.

Мошенницей оказалась ранее не судимая 44-летняя жительница Краснодарского края. Ее личность удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Подозреваемая вину признает полностью. С нее взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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