В новоуренгойских магазинах мошенница с Кубани обманывала продавцов
Новоуренгойские полицейские задержали аферистку, промышлявшую в магазинах. Она ловко обманывала продавцов. На кассе дама демонстрировала в руках купюру достоинством 5 тысяч рублей, после чего, отвлекая сотрудников магазинов, забирала товар и сдачу, при этом не расплачивалась за товар.
Мошенницей оказалась ранее не судимая 44-летняя жительница Краснодарского края. Ее личность удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ «Мошенничество». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
Подозреваемая вину признает полностью. С нее взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU