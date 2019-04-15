На Ямале оценили готовность к прохождению паводка

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-15T16:19:44+03:00

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В целом Ямал готов к весеннему половодью. Об этом заявил замначальника отдела предупреждения ЧС департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Андрей Мальчевский. В Салехарде состоялось заседание общественного совета.

Отмечено, что во всех населённых пунктах, подверженных угрозе подтопления, выполнялись специальные инженерные мероприятия. В этом году впервые в регионе будут проводить ледорезные работы в местах возможного образования ледовых заторов. Работы спланированы на семикилометровом участке в районе посёлка Уренгой. Общая протяжённость пропилов составит порядка 21 километра. Однако в случае критического развития паводковой ситуации могут проводиться и взрывные работы.

В селе Овгорт для защиты от паводковых вод подняли уровень дорожного полотна улицы, проходящей по берегу реки Сыня. В селе Антипаюта углубили дно устья реки Антипаюта-Яха, проведена отсыпка участка дороги вокруг населённого пункта. В Тарко-Сале построили набережную Саргина, выполняющая также защитные функции, в посёлке Уренгой вдоль береговой линии возведена защитная дамба, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU