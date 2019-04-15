2019-04-15T14:53:14+03:00
Общество

Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора

На стройке в микрорайоне «В» подрядчиков попросили ускориться
Анна Полякова
Поделиться:
Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора Фото: Администрация НоябрьскаСтроительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов проверил стройки в Ноябрьске. Рабочую поездку начали с микрорайона «А». Подрядчик обещает, что уже осенью здесь появятся три пятиэтажки, которые предназначены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также для бюджетников и молодых семей. Все они - участники окружных программ, где одно из условий - приобретение жилья на первичном рынке.

Еще одна строительная площадка – на улице Дружбы. Два шестиэтажных дома, по 110 квартир в каждом, появятся на месте снесенных авариек. За ходом строительства можно наблюдать в режиме онлайн – здесь установлены видеокамеры.

Следующим объектом рабочей поездки стала площадка, отведенная под строительство детского сада на 240 мест. В разговоре с подрядчиком на площадке в микрорайоне «В» Андрей Воронов отметил, что необходимо ускориться. Сроки у всех ямальских застройщиков одинаковые. Объекты должны быть построены к 31 декабря 2020 года.

Особое внимание застройщиков замгубернатора обратил на изменения в закон о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля. Необходимо чтобы ямальские строительные компании были готовы к этим изменениям.

Речь идет о том, что после 30 июня 2019 года застройщики смогут привлекать денежные средства дольщиков только через эскроу-счета в уполномоченных банках и сами сделки будут проводиться только с участием банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале оценили готовность к прохождению паводка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
В Салехарде обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде
Новоуренгоец остался без денег, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете
Мерзлотоведы разгадывают ямальские «Криосферные ребусы»
Ямальские волейболисты вернулись домой на матч четвертьфинала чемпионата России
После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки
Общественники Ханымея проверили детские площадки на безопасность
В Надыме после жестокой массовой драки полиция начала проверку
В Лабытнанги создали новую научную лабораторию
На Ямале ожидается усиление ветра
В Ноябрьске погаснет Вечный огонь
Ноябрьские добровольцы пополнили национальный реестр доноров костного мозга
В тундре Ямала могут появиться бешеные звери
В апреле ямальские почтальоны пересядут на вездеходы
Ямальские зимники работают с ограничениями
На трассе Сургут – Салехард в ДТП пострадали пассажиры ГАЗели
Ямал перешел на цифровое эфирное вещание
Погода на Ямале 15 апреля: снегопады вернулись
Ноябрян ждут на сдачу ГТО
На Ямале разработают новые туры для путешественников
В отдалённом посёлке Ямала построят уникальную энергетическую станцию
Погода на Ямале 14 апреля: похолодание и сильный ветер
Ямал ждет в гости 200 тысяч туристов
Ноябряне поделятся воспоминаниями о советском детстве
На Ямале отмечается рост онкологических заболеваний
Ямальцы создают условия для взаимопонимания власти и НКО