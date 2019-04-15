Строительные площадки в Ноябрьске проинспектировал замгубернатора

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-15T14:53:14+03:00

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Замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов проверил стройки в Ноябрьске. Рабочую поездку начали с микрорайона «А». Подрядчик обещает, что уже осенью здесь появятся три пятиэтажки, которые предназначены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также для бюджетников и молодых семей. Все они - участники окружных программ, где одно из условий - приобретение жилья на первичном рынке.

Еще одна строительная площадка – на улице Дружбы. Два шестиэтажных дома, по 110 квартир в каждом, появятся на месте снесенных авариек. За ходом строительства можно наблюдать в режиме онлайн – здесь установлены видеокамеры.

Следующим объектом рабочей поездки стала площадка, отведенная под строительство детского сада на 240 мест. В разговоре с подрядчиком на площадке в микрорайоне «В» Андрей Воронов отметил, что необходимо ускориться. Сроки у всех ямальских застройщиков одинаковые. Объекты должны быть построены к 31 декабря 2020 года.

Особое внимание застройщиков замгубернатора обратил на изменения в закон о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля. Необходимо чтобы ямальские строительные компании были готовы к этим изменениям.

Речь идет о том, что после 30 июня 2019 года застройщики смогут привлекать денежные средства дольщиков только через эскроу-счета в уполномоченных банках и сами сделки будут проводиться только с участием банков.

ИСТОЧНИК KP.RU