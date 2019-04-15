2019-04-15T14:51:23+03:00
Общество

В Салехарде обсудили профилактику экстремизма в молодежной среде

Особое внимание планируется уделить работе с подросткам
Анна Полякова
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В Салехарде 15 апреля состоялось заседание комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Как сообщили в администрации ямальской столицы, собравшиеся особое внимание в этом вопросе уделили профилактике в подростковой и молодежной среде, а также работе с родителями юношей и девушек.

Члены комиссии отметили, что работа с подростками носит особо значимый характер, поскольку именно эта категория граждан больше всех остальных может быть подвержена влиянию со стороны экстремистских группировок.

Здесь же участники заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности на территории окружного центра. Члены комиссии отчитались о проделанной работе на данный период времени. В результате по итогам мероприятия были приняты протокольные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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