СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-15T14:11:38+03:00

Новоуренгоец остался без денег, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете Фото: Ольга Крыльцова

Мужчина перевел 8 тысяч рублей, но товар так и не получил

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Новоуренгоец попался на уловки мошенника, пытаясь купить запчасти для снегохода в интернете. Мужчина доверился незнакомцу и остался без денег.

12 апреля он обратился в полицию с заявлением, осознав обман. Мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел сообщение о продаже катков и болта для снегохода. Лжепродавец пояснил, что необходимо оплатить покупку, только тогда он отправит товар покупателю. Мужчина перевел 8 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленником. После этого аферист перестал выходить на связь. Товар так и не был доставлен.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов, у надежных продавцов и не переводить деньги неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU