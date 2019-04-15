Мерзлотоведы разгадывают ямальские «Криосферные ребусы»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-15T13:49:46+03:00

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Ямальцы представляют результаты исследований на международной конференции «Криосферные ребусы», которая открылась 15 апреля в городе Пущино Московской области. В разговоре участвуют мерзлотоведы из России и зарубежных стран.

По словам директора Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антона Синицкого, все исследования находятся в активной стадии реализации.

Ямальские учёные представляют многолетние научные работы центра: изучение трансформации криолитозоны под влиянием климатических изменений и антропогенной нагрузки на стационаре Парисенто на полуострове Гыдан, создание комплексной системы автоматизированного геотехнического мониторинга в Салехарде, мониторинг за глубиной сезонно-талого слоя на площадке CALM и ледниками Полярного Урала.

В 2017 и 2018 годах при поддержке Российского центра освоения Арктики состоялись две экспедиции к самому крупному леднику на Полярном Урале – ИГАН. Следующая состоится в 2019 году. В планах исследователей – выстроить долгосрочную цепочку наблюдений за ледниками, стремительно меняющимися под воздействием изменения климата.

Другой проект - создание комплексной системы автоматизированного геотехнического мониторинга в Салехарде - направлен на повышение качества геотехнического контроля строящихся и эксплуатируемых зданий.

Презентация проектов мировому сообществу мерзлотоведов позволит обменяться опытом, получить обратную связь в виде конструктивной критики и идей для дальнейшей эффективной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU