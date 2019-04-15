Ямальские волейболисты вернулись домой на матч четвертьфинала чемпионата России

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-15T13:31:25+03:00

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Во втором матче ямальцы одержали победу в Белгороде над местным «Белогорьем» - 3:0 (27:25, 25:22, 25:19). Лучшим в составе «Факела» стал доигровщик Дмитрий Волков, набравший 21 очко.

Эта победа позволила новоуренгойцам сравнять счёт в четвертьфинальной серии – 1:1. Третья – решающая встреча состоится в среду, 17 апреля, в Новом Уренгое – на площадке дворца спорта «Звёздный» команды окончательно выяснят, кто же из них выйдет в полуфинал.

Все остальные участники полуфинала уже определились – в следующий раунд прошли казанский «Зенит», «Зенит» из Санкт-Петербурга и кемеровский «Кузбасс».

ИСТОЧНИК KP.RU