После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки
Прокуратура Лабытнанги потребовала очистить лавиноопасную крышу многоквартирного дома №26 по улице Гагарина от снежных масс и наледи.
Выяснилось, директор ООО «ЯмалСтройСервис», в управлении которого находится дом, в феврале было направлено предостережение прокурора города о недопустимости ненадлежащего содержания общего имущества. Между тем, работы по очистке кровли дома управляющей организацией не проводились.
- Согласно действующему законодательству управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, - пояснили в региональном ведомстве.
После того, как руководителю УК было внесено представление, снег и наледь с кровли дома убрали.
Тем не менее, возбуждены административные дела об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU