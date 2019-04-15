СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-15T13:12:13+03:00

После прокурорской проверки в Лабытнанги убрали снег с крыши многоэтажки Фото: prokyanao.ru

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Прокуратура Лабытнанги потребовала очистить лавиноопасную крышу многоквартирного дома №26 по улице Гагарина от снежных масс и наледи.

Выяснилось, директор ООО «ЯмалСтройСервис», в управлении которого находится дом, в феврале было направлено предостережение прокурора города о недопустимости ненадлежащего содержания общего имущества. Между тем, работы по очистке кровли дома управляющей организацией не проводились.

- Согласно действующему законодательству управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, - пояснили в региональном ведомстве.

После того, как руководителю УК было внесено представление, снег и наледь с кровли дома убрали.

Тем не менее, возбуждены административные дела об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU