2019-04-15T12:57:24+03:00
Общество

Общественники Ханымея проверили детские площадки на безопасность

Недочеты устранят до наступления теплых дней
Анна Полякова
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В Ханымее детские игровые площадки проверили на безопасность и качество. Инспектировали их народные контролëры вместе с представителями администрации поселка и депутатами Пуровской районной Думы.

Комиссия изучила все: от облупившейся краски - до устойчивости сооружений. Осмотрели все площадки на предмет сохранности несущих конструкций, болтовых, крепежа.

- На некоторых площадках были выявлены нарушения, о чем будет отмечено в акте. К тому времени, когда дети активно пойдут на них отдыхать, все нарушения уже будут устранены, - отметил депутат Пуровской районной Думы Сергей Южаков.

Такие рейды контролëры планируют проводить регулярно, несмотря на то, что за содержанием детских игровых площадок следят представители администрации и работники подрядной организации. В зону контроля войдут и площадки дошкольных учреждений.

В этом году запланирована реконструкция трех детских игровых зон – в центральном парке, на улице Заполярной и в квартале Школьном. Качество выполнения этих работ оценят главные инспекторы – юные ханымейцы, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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