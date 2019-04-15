В Надыме после жестокой массовой драки полиция начала проверку
В Надыме установили участников массовой драки, произошедшей во дворе многоэтажки. Сейчас проводится доследственная проверка, уточняются детали происшествия, которое случилось в конце минувшей недели.
Жесткая потасовка попала в поле «зрения» видеорегистратора одного из автомобилей. Она и помогла выявить всех участников разборки. На записи видно, что один после зверских побоев не смог встать. Его пинали по телу и голове. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью и возбуждено уголовное дело, пояснили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Очевидцы рассказали во «ВКонтакте», что стало причиной драки. Конфликт завязался, когда таксист заехал во двор, не снижая скорости, и задел пешехода. Ему сделали замечание, начались разборки. Известно, что скорую вызвали автомобилистки, которые пытались разогнать дерущихся, настойчиво сигналя клаксонами.
В Надыме водители и пешеходы устроили массовую драку во дворе дома.
ИСТОЧНИК KP.RU