В Лабытнанги создали новую научную лабораторию

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-15T11:38:31+03:00

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В Лабытнанги создана новая научная лаборатория «Динамика арктических экосистем». Она появилась на базе Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН в рамках нацпроекта «Наука».

Основной своей целью исследователи определяют изучение трёх основных факторов влияния на экосистемы – изменение климата, оленеводство и промышленное освоение арктических территорий.

Лаборатория на 70% состоит из молодых учёных, но в её составе и опытные исследователи. Научное руководство лабораторией осуществляет кандидат биологических наук Александр Соколов.

Важную роль в работе новой лаборатории имеют полевые исследования, которые проводятся круглогодично. Исследователи из Лабытнанги являются членами специальных рабочих групп по изучению белой совы, песца, грызунов, травоядных и некоторых других.

По оценке исследователей, меры поддержки правительства ЯНАО научным изысканиям можно назвать беспрецедентными как в российском, так и в международном масштабе. Так, заканчивается строительство нового здания для учёных в Лабытнанги.

Уже поставлено новейшее лабораторное и офисное оборудование, закуплена необходимая вездеходная техника. В полную силу работают оснащённые по последнему слову техники полевые стационары «Еркута» и «Сабетта», принимая до 50 исследователей в год.

Сейчас исследователи готовятся к очередной полевой экспедиции – они отправятся на стационар «Еркута», там заканчивается двухмесячный весенний сезон работы автоматических фотокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU