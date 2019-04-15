На Ямале ожидается усиление ветра
В отдельных районах будет бушевать метель
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 апреля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», днём ожидается небольшой, местами умеренный снег.
В отдельных районах будет бушевать метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, днем преимущественно в Ямальском, Приуральском, Тазовском и Надымском районах его порывы будут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха днем 0…-5 градусов, местами до -13.
Напомним, зимники сегодня работают в ограниченном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU