2019-04-15T10:43:29+03:00
Общество

В Ноябрьске погаснет Вечный огонь

Три часа будут проводить профилактические работы
Анна Полякова
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В Ноябрьске погаснет Вечный огонь Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске погаснет Вечный огонь Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске 16 апреля потухнет Вечный огонь. Отключение будет плановым, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. На Памятном комплексе «Защитникам, павшим в Великой Отечественной войне» с 09.00 до 12.00 будут проводить профилактические работы.

Напомним, в марте, когда потух Вечный огонь, встревоженные горожане в сосцсети высказали массу возмущений по поводу этой ситуации. Однако власти города поспешили успокоить ноябрян. Он гаснет для плановых обслуживающих работ четыре раза в год, если возникнет необходимость – чаще. Ежеквартально проводится очистка газо-баллонной установки.

Тогда было решено, что о запланированных работах ноябрян теперь буду предупреждать заранее, чтобы очередное плановое отключение не вызывало вопросов у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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