2019-04-15T10:00:41+03:00
Общество

Ноябрьские добровольцы пополнили национальный реестр доноров костного мозга

Ямальцы представляют особую ценность для фонда
Анна Полякова
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Ноябрьские добровольцы пополнили национальный реестр доноров костного мозга Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьские добровольцы пополнили национальный реестр доноров костного мозга Фото: Администрация Ноябрьска
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Национальный реестр доноров костного мозга пополнили добровольцы из Ноябрьска. Кровь на определение HLA-генотипа сдали 35 горожан.

Ямальцы представляют особую ценность при формировании реестра. Особое преимущество северян в их многонациональности. Ведь в автономный округ в советское время приехали люди со всех уголков страны, пояснили специалисты Русфонда.

В данный момент в базе доноров костного мозга состоят уже 735 жителей округа. В день акции к ним присоединился и первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов.

В Ноябрьске, в частности, есть хороший пример, когда благодаря пересадке костного мозга спасена жизнь ребенка. Это всем известный мальчик Игорь Приятелев. Два года назад для него нашелся донор, - отмечают в администрации города.

Однако, чтобы войти в реестр, не обязательно ждать проведения специальной акции. Кровь сдать можно, пройдя анализ, может любой человек от 18 до 50 лет, который не болеет гепатитом В или С, туберкулезом, малярией, ВИЧ, злокачественными и аутоиммунными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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